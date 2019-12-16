أسفرت عملية قرعة دور 32 لمسابقة الدوري الأوروبي، والتي تم سحبها اليوم الاثنين بمدينة نيون السويسرية عن مواجهات متباينة.
وأوقعت القرعة أجاكس أمستردام الهولندي بثلاثه المغربي، حكيم زياش، ونصير مزراوي، وزكرياء لبيض في مواجهة خيتافي الإسباني.
كما سيواجه وولفرهامتون الإنجليزي الذي يلعب له المدافع المغربي رومان سايس، نادي إسبانيول برشلونة الإسباني.
أما يوسف العربي، لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني، قد أوقعته القرعة في مواجهة صعبة مع آرسنال الإنكليزي، في حين ينازل عادل تاعرابت بنفيكا، فريق شاختار دونيسك الأوكراني.
وتقام مباريات الذهاب في 20 فبراير القادم، بينما تلعب لقاءات الإياب في 27 من الشهر ذاته، وفيما يلي البرنامج الكامل لمواجهات هذا الدور:
|وولفرهامبتون
|×
|إسبانيول
|سبورتنج لشبونة
|×
|إسطنبول باشاكشيهير
|خيتافي
|×
|أياكس
|ليفركوزن
|×
|بورتو
|كوبنهاجن
|×
|سيلتيك
|أبويل
|×
|بازل
|كلوج
|×
|إشبيلية
|أولمبياكوس
|×
|آرسنال
|ألكمار
|×
|لاسك
|كلوب بروج
|×
|مانشستر يونايتد
|لودوجوريتس
|×
|إنتر ميلان
|فرانكفورت
|×
|سالزبورج
|شاختار
|×
|بنفيكا
|فولفسبورج
|×
|مالمو
|روما
|×
|جنت
|رينجرز
|×
|سبورتنج براغا
كانت هذه تفاصيل خبر قرعة دور 32 للدوري الأوربي.. مواجهات إسبانية للاعبين المغاربة والعربي يواجه آرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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