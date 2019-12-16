قرعة دور 32 للدوري الأوربي.. مواجهات إسبانية للاعبين المغاربة والعربي يواجه آرسنال

أسفرت عملية قرعة دور 32 لمسابقة الدوري الأوروبي، والتي تم سحبها اليوم الاثنين بمدينة نيون السويسرية عن مواجهات متباينة.

وأوقعت القرعة أجاكس أمستردام الهولندي بثلاثه المغربي، حكيم زياش، ونصير مزراوي، وزكرياء لبيض في مواجهة خيتافي الإسباني.

كما سيواجه وولفرهامتون الإنجليزي الذي يلعب له المدافع المغربي رومان سايس، نادي إسبانيول برشلونة الإسباني.

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أما يوسف العربي، لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني، قد أوقعته القرعة في مواجهة صعبة مع آرسنال الإنكليزي، في حين ينازل عادل تاعرابت بنفيكا، فريق شاختار دونيسك الأوكراني.

وتقام مباريات الذهاب في 20 فبراير القادم، بينما تلعب لقاءات الإياب في 27 من الشهر ذاته، وفيما يلي البرنامج الكامل لمواجهات هذا الدور: