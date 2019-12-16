رسميا.. آيندهوفن الهولندي يقيل مدربه فان بوميل

قرر نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي، إقالة مدربه مارك فان بوميل، اللاعب السابق للفريق وللمنتخب الهولندي، من مهامه كمدرب أول، بسبب تراجع نتائج ومستوى المجموعة.

وحسب موقع “فوتبول إيطاليا”، اليوم الإثنين، فإن هذا القرار تم إصداره صباح اليوم، علة خلفية هزيمة الفريق أمام فينورد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، مساء أمس الأحد، وتخلف آيندهوفن بفارق عشر نقاط خلف غريمه التقليدي أجاكس، متصدر الدوري الهولندي الممتاز “الإيريديفيزي”.

بوميل، البالغ من العمر ال 42 عاما، بصم على مشوار رائع كلاعب، إذ انتقل من بايرن ميونخ الألماني إلى ميلان في يناير من سنة 2011 وخاض 50 مباراة مع الفريق الإيطالي وتوج معه بلقب الدوري.

وفي صيف 2018، تولى فان بوميل تدريب آيندهوفن وقاده لإحراز المركز الثاني في الدوري الهولندي الموسم الماضي.