قرر نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي، إقالة مدربه مارك فان بوميل، اللاعب السابق للفريق وللمنتخب الهولندي، من مهامه كمدرب أول، بسبب تراجع نتائج ومستوى المجموعة.
وحسب موقع “فوتبول إيطاليا”، اليوم الإثنين، فإن هذا القرار تم إصداره صباح اليوم، علة خلفية هزيمة الفريق أمام فينورد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، مساء أمس الأحد، وتخلف آيندهوفن بفارق عشر نقاط خلف غريمه التقليدي أجاكس، متصدر الدوري الهولندي الممتاز “الإيريديفيزي”.
بوميل، البالغ من العمر ال 42 عاما، بصم على مشوار رائع كلاعب، إذ انتقل من بايرن ميونخ الألماني إلى ميلان في يناير من سنة 2011 وخاض 50 مباراة مع الفريق الإيطالي وتوج معه بلقب الدوري.
وفي صيف 2018، تولى فان بوميل تدريب آيندهوفن وقاده لإحراز المركز الثاني في الدوري الهولندي الموسم الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. آيندهوفن الهولندي يقيل مدربه فان بوميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.