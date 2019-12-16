انتخابات 2020: الإسلامية تنتخب قائمة مرشحيها الشهر المقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرر مجلس الشورى القُطري في الحركة الإسلامية، بناء على النظام الأساسي للحركة الإسلامية، دعوة المؤتمر العام للحركة الإسلامية للانعقاد، يوم 10 كانون الثاني/ يناير 2020 لانتخاب قائمة الحركة الإسلامية للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأعلن مجلس الشورى فتح باب الترشيح بشكل فوري، وفقًا للنظام الأساسي العام للحركة الإسلامية، وسيبقى باب الترشيح مفتوحا لغاية يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر 2019.

ودعا مجلس الشورى أبناء الحركة الإسلامية إلى أخذ دورهم في المؤتمر العام القادم، وإلى الاستعداد لتحمل مسؤوليتهم في دعم القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة لزيادة التمثيل العربي وتقوية الدور البرلماني العربي في الكنيست.

وقالت الحركة الإسلامية إن مجلس الشورى القطري التابع لها عُقد أمس، الأحد، وجرى الاستماع للبيانات والتقارير المختلفة، ومناقشة استحقاقات الانتخابات البرلمانية المقبلة.

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كما أكد مجلس الشورى للإسلامية موقفه الداعي والداعم لاستمرار القائمة المشتركة، "كمشروع سياسي وحدوي وطني، يعبر عن إرادة شعبنا الواضحة، وهو تحقيق للالتزام التاريخيّ للحركة الإسلامية منذ العام 1996، التي حملت مشروع القائمة العربية الموحدة".

ومن جهة أخرى، دعا مجلس الشورى القطري إلى ضرورة المحافظة على ثقة ودعم الناخب العربي للقائمة المشتركة، وكذلك الحثّ على التصرف بشكل يرتفع فوق الاعتبارات الفئوية، واستثمار الفترة المتبقية للانتخابات، للخروج في القرى والمدن العربية لزيادة المشاركة السياسية، وتعزيز التمثيل النيابي العربي لزيادة قوة وتأثير القائمة المشتركة لصالح مجتمعنا العربي.

وثمن مجلس الشورى للإسلامية في بيانه الذي أصدره اليوم، الإثنين، التوجه العام السياسي للقائمة العربية الموحدة، وقدّر عمل نواب الحركة الإسلامية، منذ أن خاضت الحركة الإسلامية الانتخابات عام 1996.