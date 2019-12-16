حورة: اعتقال 4 مشتبهين على خلفية شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة النقب 4 أشخاص في قرية حورة في النقب، بشبهة التورط في شجار تم خلاله استخدام السلاح الناري، كما ضبطت الشرطة أسلحة استخدمت خلال الشجار، اليوم الإثنين.
ووفقا للشرطة فإنه بين المعتقلين الأربعة فتى عمره 16 عاما. وكان عناصر من الشرطة يتواجدون في إحدى مدارس القرية، سمعوا إطلاق نار، فتركوا المدرسة وخرجوا إلى المنطقة التي نشب فيها الشجار وإطلاق النار. وطارد أفراد الشرطة متورطين في الشجار، وقبصوا على فتى وثلاثة شبان بشبهة استخدام السلاح خلال الشجار.
يذكر أن الشجار نشب على خلفية نزاع على قطعة أرض بين عائلتين في حورة، تجدد اليوم، أثناء تواجد أفراد الشرطة في مدرسة مجاورة. ولم يصب أحد بأذى. وفي يوم 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أصيب 3 أشخاص في شجار شهدته حورة.
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