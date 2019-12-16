عملات عالمية تترقب تفاصيل الاتفاق التجاري الأميركي الصيني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفضى ترقب أسواق العملات للتطورات في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، إلى بلبلة الأسعار، حيث انخفضت تلك المرتبطة بالتجارة، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزلندي، اليوم الإثنين، مع الغموض حول الاتفاق.

وانخفضت العملتان، مع انحسار حالة الارتياح التي أعقبت اتفاق التجارة في ظل الإحباط الناجم عن قلة التفاصيل الخاصة بالاتفاق وإحجام عن وضع مراهنات كبيرة مع اقتراب عيد الميلاد، بينما واصل الجنيه الإسترليني الأداء المتفوق أمام العملات الأخرى في أعقاب الفوز الساحق لحزب المحافظين حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون، في الانتخابات بينما صعد اليورو قبل بيانات مهمة لأنشطة الشركات.

وهدأت حدة حرب التجارة بين واشنطن وبكين الأسبوع الماضي مع خفض جزء من الرسوم الأميركية في مقابل ما وصفه مسؤولون أميركيون بقفزة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأميركية وسلع أخرى.

وسجل الدولار الأسترالي 0.6874 دولار أميركي، متراجعا من أعلى مستوى في أربعة أشهر البالغ 0.6939 دولار.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.5 في المئة إلى 0.6596 دولار بعدما صعد إلى 0.6939 دولار في مرحلة ما يوم الجمعة وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر.

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وزاد اليورو قليلا إلى 1.1133 دولار مع تحول اهتمام أوروبا إلى البيانات الأولية لأنشطة الشركات بمنطقة العملة الموحدة.

وصعد الدولار قليلا إلى 109.45 ين رغم أن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات انخفض نحو 0.2 في المئة إلى 97.00.

وتترقب الأسواق التفاصيل الدقيقة لاتفاق التجارة الذي لم يوقع بعد.

وارتفع الإسترليني مجددا إلى مستويات الذروة المسجلة يوم الجمعة أمام الدولار واليورو وسط توقعات بأن ينهي فوز حزب المحافظين في الانتخابات حالة الضبابية حيال الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على المدى القصير.

وفي أحدث تعاملاته، سجل الاسترليني 1.3380 دولار، مرتفعا 0.4 في المئة.