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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. رئيس مؤسسة صنائع المعروف يلتقي رئيس مؤسسة حضرموت للاختراع بالمكلا والان مع التفاصيل
الإثنين 16 ديسمبر 2019
التقى رئيس مؤسسة صنائع المعروف الإنسانية أحمد سعيد غانم بمكتبه، رئيس مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي المهندس فهد عبدالله باعشن.
وفي اللقاء الذي حضره مدير البرامج والمشاريع، محمد صالح باثار، ومندوب المؤسسة في الخارج عبدالرشيد عبدالعزيز بلفقيه، رحب غانم بالمهندس باعشن.
مثمناً الدور الذي تقوم به مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي، في سبيل ابراز جيل واعي، يسعى لخدمة وطنه خاصة، والبشرية جمعاء، من خلال ما تقوم به من رعاية الشباب الطموح في عالم الاختراع، ودعمهم ومساندتهم للمشاركة في المحافل المحلية والعربية والدولية.
من جانبه تحدث المهندس باعشن عن الخطط والمشاريع الخاصة بمؤسسة حضرموت للاختراع خلال الأعوام السابقة، وكذا مشاريع المؤسسة خلال العام القادم 2020م، ورؤية المؤسسة للأعوام القادمة؛ مثمناً دور مؤسسة صنائع المعروف في عملية الدعم والمساندة والتمكين للأسر المحتاجة، والنازحين، من خلال البرامج والمشاريع التي تنفذها سنوياً.
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