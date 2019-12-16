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شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني : لقاء السفير السويسري بممثل الميليشيات في إيران مخالفة وتجاوز مرفوض والان مع التفاصيل
الإثنين 16 ديسمبر 2019
قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن لقاء السفير السويسري في طهران مارکوس لیتنیر والوزير المفوض في السفارة التي تحتضن قسم رعاية المصالح الأمريكية في إيران مع ممثل المليشيا الحوثية لدى ايران المدعو ابراهيم الديلمي، مخالفة سافرة للأعراف الدبلوماسية وتجاوز مرفوض للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية .
وأضاف في تغريدات له بتويتر، "الدور الإيراني الواضح في الترتيب وتنظيم هذه اللقاءات امعان في سياساتها العدائية تجاه اليمن حكومة وشعبا، ومؤشر اضافي للدعم السياسي اضافة إلى المالي والاعلامي والعسكري الذي يقدمه نظام طهران للمليشيا الحوثية الانقلابية" .
وحذر الإرياني من تماهي البعثات الدبلوماسية العاملة في طهران مع اجندة النظام الايراني في شرعنة الانقلاب الحوثي وسياساته التخريبية التي تمثل تهديدا للامن الاقليمي والدولي .
ودعا إلى إحترام ارادة الشعب اليمني والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرار 2216 .
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