شكرا لقرائتكم خبر عن وصول سفينة على متنها 40 الف طن متري من المازوت إلى عدن والان مع التفاصيل

الإثنين 16 ديسمبر 2019 وصلت اليوم إلى ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن، سفينة على متنها 40 الف طن متري من مادة المازوت مخصصة لمحطات الكهرباء .

Advertisements وقال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء محمد المسبحي عن دخول اليوم الاثنين السفينة TAGUS رصيف 4 ميناء الزيت وعلى متنها حوالي 40 الف طن متري من مادة المازوت. وقال المسبحي ان السفينة سوف تقوم بالتفريغ إلى خزانات المصفاة ومن ثم الضخ إلى منشآت شركة النفط عدن لتوزيع 15 الف طن متري على محطات توليد الكهرباء بحسب البرنامج المعد لذلك.

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