البركاني يثمن المواقف الروسية الداعمة للشعب اليمني

الإثنين 16 ديسمبر 2019

ثمن رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، المواقف الروسية الداعمة للشعب اليمني والشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية..مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية بين اليمن وروسيا والتى شهدت منذ القدم الكثير من أوجه التعاون وفي مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الإثنين، على هامش مشاركته في الاجتماع الـ 12 للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة بمدينة انطاليا التركية، مع الوفد الروسي المشارك في الاجتماع برئاسة الكسي ليشنكو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البرلمانيين اليمني والروسي.

واستعرض رئيس مجلس النواب ، تطورات الأوضاع التى تمر بها اليمن جراء انقلاب مليشيات الحوثي واستيلائهم على السلطة وعدم انصياعهم لتنفيذ القرارات الدولية وعلي رأسها القرار رقم 2216..مؤكداً على ضرورة توحيد الموقف الدولي وخصوصاً الدول دائمة العضوية ودور الأمم المتحدة بشان القضية اليمنية وتنفيذ القرارات الدولية.

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وتطرق رئيس مجلس النواب إلى الأوضاع الإنسانية ومايعانيه أبناء الشعب اليمني جراء نهب المليشيات الحوثية للمساعدات الاغاثية.

وثمن البركاني المواقف الروسية الداعمة للشعب اليمني والشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية..مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية بين اليمن وروسيا والتى شهدت منذ القدم الكثير من أوجه التعاون وفي مختلف المجالات.

من جانبه عبر رئيس وأعضاء الوفد الروسي عن اعتزازهم بالعلاقات التاريخية المتميز مع اليمن..مؤكدين استمرار دعم بلادهم للشعب اليمن وللشرعية الدستورية والحفاظ على امن اليمن واستقراره ووحدته وتعزيز التعاون البناء مع البرلمان اليمني وتوحيد وتنسيق الجهود في مختلف المحافل الدولية.