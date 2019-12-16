شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وادي حضرموت يلتقي مدير عام مديرية السوم أنيس السماحي والان مع التفاصيل

الإثنين 16 ديسمبر 2019 التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم بمدير عام مديرية السوم أنيس سالم السماحي بعد توليه مهام مدير عام المديرية . وناقش اللقاء بحضور وكيلا المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبدالهادي التميمي توجهات العمل المستقبلية في اطار المديرية بما يلبي احتياجات أبنائها من الخدمات الأساسية المرتبطة بحياتهم اليومية . Advertisements مهنئينه بثقة السلطة المحلية بالمحافظة متمنين مواصلة مسيرة العطاء والنمو التي شهدتها المديرية في كافة المجالات وفقا والامكانيات المتاحة . الى ذلك اصدر وكيل المحافظة عصام الكثيري تعميم قرار محافظ المحافظة اللواء فرج البحسني رقم (182) لسنة 2019م والقاضي بتكليف أنيس سالم محمد السماحي مديرا عام لمديرية السوم . وألزم التعميم الموجة إلى مدراء عموم مديريات الوادي والصحراء ومدراء عموم مكاتب فروع الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة الحكومية بالوادي والصحراء ألزمهم بالاطلاع على القرار واعتماده .

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