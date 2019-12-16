الزبيدي يشيد بجهود قيادة لحج المحلية في خدمة أبناء المحافظة

الإثنين 16 ديسمبر 2019

أشاد رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، بجهود الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس في محافظة لحج، ورؤساء القيادات المحلية في مديريات المحافظة، في تنفيذ الخطط والمهام الموكلة إليها لخدمة أبناء المحافظة.



واستمع الزبيدي خلال لقاءه اليوم الإثنين، بالهيئة التنفيذية لتقرير شامل عن البرامج والأنشطة التي نفذتها القيادة المحلية على مستوى المحافظة، والقيادات المحلية في المديريات، لتطبيع الحياة في المحافظة، وكذا المعوقات والمعضلات التي اعترضت تنفيذ بعض البرامج، والآليات والمقترحات الكفيلة بتجاوزها، لضمان تنفيذها مستقبلاً بكل سلاسة ويسر.

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وحثّ الزُبيدي، تنفيذية انتقالي لحج على بذل مزيد من الجهود والتقرب من المواطنين الوقوف على احتياجاتهم، والعمل على توفيرها، بما يضمن تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ اتفاق الرياض، باعتباره حجر أساس لأي عمل تنظيمي وميداني خلال الفترة الحالية، مشدداً في المقابل على أهمية رصد أي أعمال أو تحركات مشبوهة لمحاولة عرقلة تنفيذ الاتفاق من قبل أي جهة والرفع بها أولاً بأول.

ومن جانبهم، عبّر رئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية لقيادة انتقالي لحج، ورؤساء القيادات المحلية في المديريات،عن شكرهم وتقديرهم للرئيس الزٌبيدي على الاهتمام الذي يُوليه لمحافظة لحج، مثمنين دعمه اللامحدود للقيادة المحلية لتنفيذ أنشطتها وبرامجها، وحرصه الدائم على حل إي إشكاليات تعترض سير عملها.