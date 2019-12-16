وزير التعليم العالي يطلع على مكونات قناة حضرموت الحكومية.. صور

الإثنين 16 ديسمبر 2019

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حسين عبدالرحمن باسلامة ، اليوم بزيارة لمبنى قناة حضرموت الحكومية بمدينة المكلا.



واطلع الوزير ، على مكونات القناة وطاف بمكاتبها واستديوهاتها ، متعرفاً من مدير عام القناة مجاهد سالمين بن علي الحاج على التحضيرات الجارية لتزويد القناة بالمعدات والأجهزة الفنية الحديثة وأجهزة الصوتيات والإضاءة لتشكّل إضافة للمشهد الإعلامي في حضرموت والوطن، وصرحاً إعلامياً جديداً يمثّل فخراً لحضرموت .

وتجوّل الوزير باستديوهات القناة المزودة بأجهزة الكونترول والمكاتب الخاصة بالقطاعات الفنية والبرامجية والإخبارية.

وأعرب معالي وزير التعليم العالي عن اعجابه الشديد بما شاهده من أجهزة ومعدات ومكونات حديثة في قناة حضرموت الرسمية، وقال إن إطلاقها سيمثل نقلة نوعية كبيرة في فضاء الإعلام في حضرموت وبلادنا، مشيداً بدور طاقمها في إظهارها بالشكل الحديث والجميل.

ورفع الوزير خالص الشكر والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ، ولدولة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، ولوزيري الإعلام والثقافة معمر الارياني ومروان دماج، ولمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، لدعمهم واهتمامهم بهذا المنجز الوطني الكبير ، الذي يُعد أحد أهم ملامح ومنجزات هذه المرحلة ، ويأتي في ظل ما تنعم به حضرموت من امن واستقرار ، ووعي ملحوظ لأبنائها أسهم في تهيئة الأرضية الصلبة لتنفيذ مشاريع حيوية مهمة في حضرموت .

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رافق الوزير مدير عام مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت خالد أحمد القحوم، ومدير عام ديوان المحافظة مصطفى شيبان بن اسحاق، ومدير الإدارة الفنية بالقناة أحمد محفوظ باجبير.