باسلامة يتفقد سير العمل في عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في المكلا

الإثنين 16 ديسمبر 2019

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليمني د . حسين عبدالرحمن باسلامة، اليوم، بزيارات تفقدية لعدد من المشاريع الجاري تنفيذها في مدينة المكلا.



حيث اطلع الوزير على سير العمل الجاري في تجهيز المبنى الشرقي لمتحف المكلا الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 90% ، واعادة تأهيل صالات المتحف، وذلك بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة .

واستمع الوزير من مدير عام فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالمحافظة رياض أحمد باكرموم ، الى شرح حول مكونات المتحف ودعم قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، في اعادة الوجه المشرق للمتحف، كما تعرف على الجهود الجارية لإعادة تأهيل المتحف على أيدي عمال مَهَرة بذات الطابع السابق الذي كان عليه المتحف.

كما اطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،اليوم، على التجهيزات الفنية لاستكمال مسرح حضرموت، وسير الأعمال في تركيب الصوتيات وشاشة العرض والأمور الفنية الأخرى عقب استكمال الأعمال الإنشائية.

واستمع الوزير ، من مدير عام مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت خالد أحمد القحوم ، إلى شرح حول العمل الجاري لإنجاز المسرح بدعم وتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة والذي يتكون من طابقين ويتسع ل 420 شخص، ليصبح منارة لإعادة ألق المسرح الحضرمي، والتحضيرات لاحتضان المسرح الوطني الثاني الذي سيقام بالمكلا نهاية يناير القادم .

وقام د. حسين باسلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزيارة لقاعة حضرموت الدائمة للمعارض والصور.

اطلع خلالها على المعرض العسكري الأول للصور الذي تنظمه شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية بمناسبة الذكرى ال 52 للثلاثين من نوفمبر ذكرى الاستقلال المجيد .

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وطاف الوزير بالمعرض ، متعرفاً من مدير عام مكتب الثقافة بساحل حضرموت خالد أحمد القحوم ، ومدير القاعة خالد بن عاقلة على محتويات القاعة من الصور التي تحكي المنجزات المحققة ونضالات أبطال النخبة الحضرمية في تحرير ساحل حضرموت ، وافتتاح ووضع حجر الاساس للعيديد من المشاريع الحيوية والتنموية.

وأعرب وزير التعليم العالي عن اعجابه بحجم المشاريع والنشاطات المعتملة في حضرموت والتي تأتي في سياق جهود قيادة السلطة المحلية لتوفير الأجواء والمناخات الآمنة في المحافظة.

رافق الوزير في هذه الزيارات، مدير عام ديوان المحافظة مصطفى شيبان بن اسحاق ، ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت فارس بن هلابي، ومدير دائرة المهرجانات بمكتب الثقافة اسماعيل العطاس.