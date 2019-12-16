شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تطالب العراق بالتصدي للهجمات الإيرانيةً على القواعد الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر حث عبد المهدي اليوم الاثنين على اتخاذ خطوات لإيقاف قصف القواعد التي تضم قوات أمريكية.

جاء ذلك بعد أن حذر مسؤول أمريكي عسكري بارز الأسبوع الماضي من أن هجمات تشنها فصائل مدعومة من إيران على قواعد تستضيف قوات أمريكية في العراق تدفع كل الأطراف صوب تصعيد خارج عن السيطرة.

وتزايدت في الأسابيع القليلة الماضية الضربات الصاروخية التي تستهدف قواعد عراقية يتمركز فيها أيضا أفراد من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

لكن المسؤول العسكري الأمريكي قال إن تحليلات المخابرات وخبراء الطب الشرعي للصواريخ وقاذفاتها تشير إلى فصائل مسلحة مدعومة من إيران.