شكرا لقرائتكم خبر عن البصرة.. هجوم مسلح يُصفي عائلة وتنجو رضيعة والان نبدء بالتفاصيل

أفاد شهود عيان اليوم الاثنين بمقتل خمسة أفراد من عائلة عراقية برصاص مسلحين، فيما نجت رضيعة بعمر ستة أشهر في أحد أحياء مدينة البصرة.

وقال الشهود إن "رجل وزوجته وثلاثة من ابنائهما قتلوا ليلا برصاص مجموعة مسلحة اقتحموا المنزل في حي المهندسين في منطقة القبلة بمحافظة البصرة، وأطلقوا الرصاص عليهم فيما نجت رضيعة بعمر ستة أشهر من الحادثة".

وذكر الشهود :" يعمل رب الأسرة سائق شاحنة، ووصفوا الجريمة بأنها" مروعة وأنها تأتي في ظل تدني الحالة الأمنية واتساع حالة انتشار الجماعات المسلحة في الشوارع وخاصة ليلا".

وبحسب الشهود ، فإن القوات الأمنية تجرى حاليا تحقيقا لمعرفة دوافع هذه الحادثة.