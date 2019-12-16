شكرا لقرائتكم خبر عن تستغرق ساعتين فقط.. روسيا تستعد لإطلاق أسرع رحلة للفضاء والان نبدء بالتفاصيل
وتم في وقت سابق العام الجاري، رقما قياسيا بلغ ثلاث ساعات ونصف، للوصول إلى المحطة الدولية.
يشار إلى أن المحطة الفضائية، التي تدور في مدار على مسافة حوالي 400 كيلومتر من سطح الأرض، تمثل جهدا تعاونيا مشتركا بين علماء من روسيا والولايات المتحدة.
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