شكرا لقرائتكم خبر عن تستغرق ساعتين فقط.. روسيا تستعد لإطلاق أسرع رحلة للفضاء والان نبدء بالتفاصيل

أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين، أن روسيا تعتزم إطلاق أسرع رحلة على الإطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، العام المقبل، لتصل إليها خلال ساعتين فقط.

وتم في وقت سابق العام الجاري، رقما قياسيا بلغ ثلاث ساعات ونصف، للوصول إلى المحطة الدولية.

يشار إلى أن المحطة الفضائية، التي تدور في مدار على مسافة حوالي 400 كيلومتر من سطح الأرض، تمثل جهدا تعاونيا مشتركا بين علماء من روسيا والولايات المتحدة.