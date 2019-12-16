شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 عسكريين عراقيين فى هجوم داعشي والان نبدء بالتفاصيل

قتل خمسة عسكريين عراقيين وإصابة خمسة آخرين بينهم ضابط في حادثين منفصلين في مناطق تابعة لمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، في بيان صحافي، اليوم، إن عناصر بتنظيم داعش الإرهابي هاجمت أمس نقطة تابعة لكتيبة دبابات الفرقة الخامسة في قرية نوفل بقضاء المقدادية في محافظة ديالى، ما أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وجرح آخر.

ووفق البيان، وفي حادث منفصل أطلقت عناصر تنظيم داعش الإرهابي الرصاص بشكل مباشر على قوة تابعة للفوج الثاني بالفرقة الخامسة في منطقة الندى بقضاء بلدروز، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين وجرح أربعة آخرين بينهم ضابط.