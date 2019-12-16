واسط تحمّل وزارة الكهرباء مسؤولية الاعتداء على موظفي محطة الزبيدية

حمّلت محافظة واسط، الاثنين، وزارة الكهرباء مسؤولية الاعتداء على موظفي محطة الزبيدية الحرارية، فيما أشارت إلى ان لجوء المتظاهرين إلى هكذا أعمال جاء بسبب المحسوبية والمنسوبية في تعيين موظفي العقود في المحطة. يتبع...

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