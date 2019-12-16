حركة ارادة تدعو رئيس الجمهورية لعدم تجاوز المدة الدستورية

دعت حركة ارادة، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية الى عدم تجاوز المدة الدستورية في تسمة رئيس الوزراء، مشددة على أن يكون المنصب للمرحلة المقبلة "مؤقتا لا تتجاوز سنة واحدة". وذكرت الحركة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"ندعو الكتل السياسية ورئيس الجمهورية الى الإسراع بتسمية رئيس الوزراء لضمان عدم تجاوز المدد الدستورية والدخول في فراغ لان وضع البلاد لا يحتمل تحديات جديدة لاسيما ان الأولوية يجب ان تكون لتحقيق مطالب الشارع العراقي في الإصلاح وتوفير الخدمات وفرص العمل ومحاربة الفساد".



وشددت على أن "يكون منصب رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة مؤقتا ولفترة قصيرة لا تتجاوز سنة واحدة للإعداد لانتخابات مبكرة عادلة ونزيهة وفق قانون انتخابي عادل ومفوضية جديدة نزيهة ومراقبة أممية".

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