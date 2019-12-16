القبض على اثنين من قتلة العائلة في البصرة

وقالت شرطة البصرة في بيان ، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "بعد ورود اخبار عن وقوع جريمة قتل لعائلة في منطقة القبلة حي المهندسين لهذا اليوم وجه قائد الشرطة باستنفار كافة الجهود للقبض على الجناة".وأضافت أنه "تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم شرطة البلدة الثانية، وضابط مركز شرطة المهندسين ومفرزة من مكافحة الجرائم وإشراف مباشر من الفريق رشيد فليح قائد شرطة البصرة"، مبينا أنه "خلال اقل من ١٢ ساعة تم القاء القبض على اثنين من الجناة وعرضهم على القاضي المختص وتم توقيفهم وفق المادة ٤٠٦ من ق ع ع (القتل العمد)".

وشددت شرطة البصرة، أنه "رغم التحديات فهي لن تسمح للمجرمين العبث بأمن البصرة".



واقتحم مسلحون مجهولون ليلة الاحد، منزلا في حي المهندسين بمحافظة البصرة، واطلقوا النار على ساكنيه ما ادى الى مقتل رجل وزوجته وثلاثة اطفال ونجاة طفلة بعمر سنة.