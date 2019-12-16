2019-12-16 | 13:43
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وذكر الاتحاد العراقي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "الاتحاد تلقى إشعارا من نظيره المغربي يفيد بإمكانية تسجيل اللاعب لؤي العاني ضمن توليفة المنتخب الأولمبي الذي تنتظره مشاركة مهمة تتمثل بنهائيات اسيا التي ستقام في تايلند في الثامن من الشهر المقبل".
وأضاف "جاء في الكتاب ان اللاعب موضوع البحث لعب ضمن المنتخبات الفئات العمرية للمملكة العربية المغربية تحت ٢٠ عاما فقط".
وتابع "وفقا للإشعار المغربي فان اللاعب لؤي العاني بات متاحًا للتسجيل ضمن القائمة الرئيسية للمنتخب الأولمبي".
ومن المؤمل ان يلتحق العاني بكتيبة المنتخب الأولمبي في الامارات استعداداً لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً في تايلند والمقرر انطلاقها في الثامن من شهر كانون الثاني المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. لؤي العاني متاح للتسجيل في المنتخب الاولمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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