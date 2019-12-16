تعرف على نتائج قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي: ولفرهامبتون X إسبانيول سبورتينج لشبونة X باشاك شهير خيتافي X أياكس باير ليفركوزن X بورتو كوبنجهاجن X سيلتيك أبويل X بازل كلوج X إشبيلية أولمبياكوس X أرسنال

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ألكمار X لاسك ألكمار X لاسك كلوب بروج X مانشستر يونايتد لودوجورتس X إنتر آينتراخت فرانكفورت X سالزبورج شاختار دونستك X بنفيكا مالمو X فولفسبورج روما X جينت رينجرز X براجا الجدير بالذكر أن مباريات دور الـ32 من الدوري الأوروبي ستبدأ في الـ 20 من شباط المقبل، على أن تقام لقاءات الأياب في الـ 27 من نفس الشهر.



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