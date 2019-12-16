أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، تأجيل المشاورات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة. وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على حسابها في تويتر "الرئيس عون تجاوب مع تمنّي الرئيس الحريري تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس 19 ديسمبر، لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة"، بحسب "سكاي نيوز عربية".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل المشاورات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.