وظيفة شاغرة لدى الملكة اليزابيث... والراتب مغرٍ!

ودعا القصر الملكي البريطاني المهتمّين والمتخصّصين في العالم الرقمي إلى التقدّم للوظيفة في موعد أقصاه 24 كانون الأوّل الحالي، مشدداً على أنّ التعليقات التي سيدوّنها الموظف على حسابات الملكة بمواقع التواصل ستتمّ قراءتها من قبل الملايين حول العالم.وبحسب الإعلان، سيتولّى الشخص الذي سيقع عليه اختيار القصر مسؤولية قيادة فريق من المتخصصين لإنشاء وإدارة حسابات العائلة المالكة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلن القصر أنّ كل عضو في فريق إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لملكة بريطانيا سيتلقى راتباً يصل إلى 30 ألف جنيه استرليني (نحو 40 ألف دولار)، حسب خبرة الشخص، أما رئيس الفريق الذي سيتولى مسؤولية إدارة حسابات الملكة فسيتراوح أجره بين 45 و50 ألف جنيه استرليني، مع وجبة غداء يومياً.