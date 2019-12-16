العالم العربي على موعد مع ظاهرة لم تحدث منذ اكثر من 170 عاما

اصدر ديوان الوقف السني، الاثنين، تنويها عن ظاهرة فلكية تحدث الخميس المقبل، مبينا ان هذه الظاهرة لم تحدث منذ اكثر من 170 سنة.

وقال الوقف في منشور على صفحته بالفيسبوك، وتابعته الخليج 365، ان "يوم الخميس القادم ستكون هناك ظاهرة فلكية ألا وهي كسوف الشمس الحلقي"، مبينا ان "هذه الظاهرة لم تحدث منذ اكثر من 170 سنة ولن تتكرر الا بعد 84 سنة حسب خبراء في مجال الفلك".

واضاف ان "الظاهرة ستكون مرئية في معظم بلدان العالم العربي وفي عموم العراق ايضاً"، مشيرا الى ان "الكسوف الجزئي سيستمر لأكثر من 40 دقيقة عند شروق الشمس".