استطلاع رأي: أغلبية بسيطة تعارض عزل ترامب من منصبه

لا يزال الأمريكيون منقسمين على نحو واضح بشأن ما إذا كان ينبغي على مجلس النواب مساءلة الرئيس دونالد ترامب، فيما تعارض أغلبية بسيطة خطوة تصويت مجلس الشيوخ على إدانته التي من شأنها عزله من منصبه، وفق استطلاع جديد للرأي.



وأظهر استطلاع، أجرته صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية وجامعة "سوفولك" في أعقاب جلسات استماع شرسة في مجلس النواب بشأن مساءلة ترامب، أن 51% مقابل 45% يعارضون تصويت مجلس الشيوخ لإدانة ترامب بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

على الرغم من أن هذه النتائج ربما تكون مثيرة للقلق، حيث يؤيد ما يقرب من نصف الأمريكيين إقالة الرئيس من منصبه، لكنها أفضل قليلاً بالنسبة له من نتائج الاستطلاع الذي أجري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما انقسم الأمريكيون بنسبة 47% مقابل 46%.

واعتبرت الصحيفة أن النتائج تؤكد مدى دعم ترامب الدائم في مواجهة إفادات الشهود أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب بأنه استغل المساعدات العسكرية واجتماع سري في المكتب البيضاوي للضغط على نظيره الأوكراني للإعلان عن إجراء تحقيق مع خصمه الديمقراطي جو بايدن.

ووفقا للاستطلاع، الذي شمل 1000 ناخب مسجل، قال 41% إن أعضاء مجلس النواب يجب أن يصوتوا لتوجيه اتهامات لترامب، بينما قال 14% إنه يتعين عليهم التحقيق ولكن لا يجب أن يوجهوا إليه اتهاما، و42% يقولون إنه يجب عليهم إسقاط تحقيقاتهم عنه وإدارته.

ومن المرجح أن يبدأ مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، مناقشة مادتي المساءلة الأربعاء، على أن يجري التصويت الأربعاء أو الخميس بشكل كبير على أساس الحزب.

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وأشار الاستطلاع إلى انقسام الآراء على أسس حزبية متوقعة، حيث يعارض الجمهوريون بأغلبية ساحقة من 89% مقابل 9% تصويت مجلس الشيوخ، الذي من شأنه إقالة ترامب من منصبه، بينما يؤيده الديمقراطيون بنسبة 81% مقابل 15%، ويعارضه المستقلون بنسبة 52% مقابل 41%.

وظهرت فجوة شاسعة بين الجنسين حول القضية، حيث يعارض الرجال إدانة ترامب بما يقارب 2 إلى 1، وبنسبة 62% مقابل 33%، فيما تؤيد النساء إدانته بنسبة 57% مقابل 40%، ما يشير إلى اضطراب سياسي قادم بالنسبة للحزب الجمهوري، الذي عانى من أجل الحصول على دعم الناخبات في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس العام الماضي.

وهناك أيضا فجوة كبيرة بين الأجيال، حيث يدعم الناخبون الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما إقالة ترامب من منصبه بنسبة 56% مقابل 39%، بينما تعارض ذلك غالبية الفئات العمرية الأكبر سنا.

وكان الديمقراطيون في مجلس النواب وافقوا، الجمعة، على توجيه اتهامين لترامب بسبب محاولاته للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه السياسي الديمقراطي جو بايدن.

ومن المتوقع أن يصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يواجه مساءلة عندما يصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بكامل أعضائه على الاتهامين.

ومن المرجح أن يجري التصويت في مجلس النواب هذا الأسبوع، مما يمهد الطريق أمام إجراء محاكمة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ولم يبد أعضاء الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، أي إشارة إلى أنهم يريدون عزل ترامب.