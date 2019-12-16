السيسي: الإرهاب يستخدم شبكات التواصل لصالح مخابرات عالمية

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الصفحات الداعمة للإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل لصالح مخابرات عالمية، تستخدمها لإيذاء ما تُسميها "الدول التي تخرج عن الصف".

جاء ذلك خلال تعقيب للرئيس المصري بجلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم؟"، الإثنين، ضمن فعاليات اليوم الثالث من النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم الذي تحتضنه مدينة شرم الشيخ.



وأكد السيسي أنه سبق وطالب خلال مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، قبل 5 سنوات، بوضع ضوابط لصفحات التواصل الاجتماعي التي تنشر الإرهاب بكل طريقة كتجنيد الشباب.

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وطالب كذلك بوضع قوانين وضوابط تحكم التعامل على شبكات التواصل الاجتماعي الضخمة، قائلا: "حتى اليوم لا تزال هذه الصفحات تدعم الإرهاب دون أي ضابط".

ونبه الرئيس المصري إلى أن التكنولوجيا لا بد أن تكون محكومة بضوابط تحفظ أمن البلاد وسلمها، لافتا إلى أن مثل هذا الأمر كان يجب معالجته حتى دون طرحه في محفل عالمي.

وأضاف: "إن كانت فاتتنا فرصة المشاركة في الثورات الصناعية السابقة؛ فمطلوب منا اليوم أن نشارك في هذه الثورة الحالية، مصر وأفريقيا والدول التي لم يكن لها الحظ في المشاركة بالثورات السابقة".

وتابع: "علينا الانتباه إلى وجود وظائف جديدة ستُخلق نتيجة ثورة العلم والتكنولوجيا وأخرى ستنتهي، وليس لدينا وقت؛ فالعالم يقفز للأمام، وإن لم نتحرك بشكل يجعلنا نلحق بهذا الركب سيزداد تخلفنا بشكل لا يمكن تعويضه".

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، السبت، بحضور الرئيس المصري والرئيس الفلسطيني محمود عباس ولفيف من المسؤولين الدوليين وشباب العالم.