مصري يقتل شقيقه طعناً بالسكين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصري يقتل شقيقه طعنا بالسكين
الإثنين 16 ديسمبر 2019
وكالات
قتل شقيقه طعنًا بسكين وسط حالة من الدهشة من قبل الأهالي والجيران تجاه سبب المشادات بينهما على مدار يومين قبل ارتكاب الجريمة.
وبدأت الواقعة رسميًا ببلاغ رسمي إلى رجال الأمن بمحافظة قنا بصعيد مصر جنوب البلاد، يفيد بمقتل شاب في نهاية العقد الثالث من العمر على يد شقيقه، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبالمعاينة والكشف الطبي، تبين قيام شقيق المجني عليه بتسديد 19 طعنة له، مستخدمًا ”سكين مطبخ“ في ارتكاب الجريمة، نظرًا لوجود خلافات بينهما حول تركيب ”طبق دش“ جديد لأحدهما، الأمر الذي تسبب في ضعف إرسال الإشارة للآخر، لتنشب الخلافات بينهما حول إصرار كل منهما على وضع ”طبق الدش“ الخاص به في نفس المكان.
واعترف المتهم بارتكاب جريمته أمام جهات التحقيق، حيث قررت النيابة العامة إحالة جثة المجني عليه للطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي، فيما قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.
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