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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زوجة الرئيس المصري: ارتفاع نسبة الطلاق وانخفاض الزواج يدق جرس إنذار الإثنين 16 ديسمبر 2019 قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنَّها تبادلت مع بعض أبنائها الشباب الآراء والأفكار في حديث ودّي حول المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت اسم «مودة»، التي تهدف لتشكيل أفكار الشباب ووعيهم حول مؤسسة الزواج.

وأوضحت انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أنَّ المجتمع بات يعاني من عزوف بعض الشباب والفتيات عن الزواج ومن تطلعات خيالية تصطدم بالواقع والمسؤولية فتنتهي بالانفصال «وهي مخاوف نتشاركها كمجتمع يعاني من ارتفاع نسبة الطلاق وانخفاض نسبة الزواج بما يدق جرس إنذار قد آن الأوان للالتفات إليه وإيجاد حلول واقعية له».

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