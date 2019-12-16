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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس السيسى يشهد فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط الإثنين 16 ديسمبر 2019 يشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، فعاليات جلسة "نموذج محاكاة "الاتحاد من أجل المتوسط"، ضم فعاليات منتدى شباب العالم المقام فى مدينة شرم الشيخ.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الاثنين فى جلسة "الذكاء الاصطناعى" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم. وتابع الرئيس السيسى خلال مداخلته فى جلسة "الذكاء الاصطناعى"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: "استطعنا من خلال الاعتماد على المكينة، وبناء قواعد البيانات فى مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية، تصويب الدعم المقدم إلى المواطنين.. ببساطة ومن خلال الذكاء الاصطناعى ومن حوالى 9 ملايين بطاقة تموين.. وأتاح لنا الذكاء الاصطناعى، رفع 2 مليون بطاقة بكل بساطة بها مشاكل مثل التكرار".

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