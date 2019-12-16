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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روسيا: إطلاق رحلة إلى الفضاء تستغرق ساعتين في 2020
الإثنين 16 ديسمبر 2019
ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الاثنين، أن روسيا تعتزم إطلاق أقصر رحلة على الإطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، العام المقبل، لتصل إليها خلال ساعتين فقط.
وتم في وقت سابق، العام الجاري، تسجيل رقم قياسي بلغ 3 ساعات ونصف الساعة، للوصول إلى المحطة الدولية.
يشار إلى أن المحطة الفضائية، التي تدور في مدار على مسافة حوالي 400 كيلومتر من سطح الأرض، تمثل جهدا تعاونيا مشتركا بين علماء من روسيا والولايات المتحدة.
وتم الإعلان عن رحلة 2020 الأسرع خلال زيارة قام بها رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، ديمتري روجوزين، لمنشأة الإطلاق الروسية "فوستوتشني"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "تاس".
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