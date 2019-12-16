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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بن زايد يلتقى رؤساء وأعضاء البرلمانات الإقليمية والدولية الإثنين 16 ديسمبر 2019 التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعدد من رؤساء وأعضاء البرلمانات الإقليمية والدولية، قائلا :" الإمارات منذ نشأتها تمد جسور التواصل مع مختلف شعوب العالم".

وقال محمد بن زايد عبر حسابه الرسمى عبر موقع تويتر :"سعدت اليوم بلقاء عدد من رؤساء وأعضاء البرلمانات الإقليمية والدولية..تبادلنا الأحاديث حول القيم المشتركة التي تجمعنا على الخير والتعاون والتعايش.. الإمارات منذ نشأتها تمد جسور التواصل مع مختلف شعوب العالم وتبني علاقاتها مع الدول على أسس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك".

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