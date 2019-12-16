شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بكين: علينا مواصلة المحادثات مع أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 قال المتحدث باسم المكتب الوطني للاحصاءات بالصين، فو لينغ هوى اليوم الإثنين، إنه يجب على الصين والولايات المتحدة مواصلة المحادثات التجارية فيما بينهما والعمل على إزالة كل التعريفات القائمة. وأضاف في إفادة للصحافيين أن "العمليات الاقتصادية الصينية أظهرت تغييرات إيجابية في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي"، مؤكداً أنه بإمكان الصين تحقيق ما تستهدفه من نمو اقتصادي خلال العام كله.





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