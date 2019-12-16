شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاحتلال يعتقل 17 فلسطينياً في الضفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية طالت أكثر من 17 فلسطينياً. وذكرت وكالة معا الفلسطينية للأنباء، أن قوات الاحتلال اعتقلت شباناً من عدة مناطق بينها البيرة، والخليل، وبيت كاحل، ومخيم العروب، وطولكرم، ونابلس. وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية، فلسطينيين تزعم بأنهم مطلوبين لأجهزة الأمن، "للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام، والشغب".





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