جونسون يعين وزراء جدداً في حكومته لإنجاز "بريكست"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

سيعين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزراء جدداً في حكومته اليوم الإثنين، في الوقت الذي يمضي فيه قدماً من أجل إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بعد تحقيقه نصراً تاريخياً في انتخابات المملكة المتحدة الأسبوع الماضي. وأوردت وكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية أن رئيس الوزراء يتمتع الآن بالسلطة اللازمة لفرض رؤيته للخروج من الاتحاد الأوروبي وإعادة تشكيل الاقتصاد البريطاني، بعد أكبر فوز لحزبه المحافظ منذ عهد مارجريت تاتشر قبل 32 عاماً. ويحتاج جونسون لشغل مناصب وزراء الثقافة، وويلز، والبيئة والتي أصبحت شاغرة بعدما تركت نيكي مورجان السياسة، وأجبر ألون كيرنز على الاستقالة وخسر زاك جولدسميث مقعده، وستكون مهمته التالية هي إكمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية يناير(كانون الثاني) المقبل. وبعد 3 سنوات من الفوضى التي أعقبت تصويت عام 2016 للخروج من الاتحاد الأوروبي، أعاد جونسون رسم خريطة المملكة المتحدة الانتخابية بفوز مدو على حزب العمال في انتخابات 12 ديسمبر(كانون الأول) الجاري، وهو الآن يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة، وأصبح سيد المشهد السياسي في لندن.

