صحيفة ألمانية تدعو إلى إنهاء اجتماعات القمم الأممية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

دعت صحيفة "فيلت" الألمانية، إلى إنهاء عقد اجتماعات القمة "الحاشدة" التي تنظمها الأمم المتحدة، وذلك بعد عدم تحديد أهداف جديدة بارزة في مؤتمر المناخ الذي انعقد في مدريد هذا الشهر. وجاء في افتتاحية نشرتها الصحيفة اليوم الإثنين أن، "وصف الأمم المتحدة كمنظمة للدول لم يعد مناسباً لهذا الغرض بعد الآن. لقد انهارت المنظمة". وأضافت الصحيفة في الافتتاحية أن "النهاية الشائنة لقمة المناخ العالمية الـ25 في مدريد، تُظهر أن الحرب العالمية متعددة الأطراف ضد الاحتباس الحراري كانت أملاً مضَللاً". كما قالت إنه "مع ذلك، فإن هذا لا يعني نهاية العمل من أجل المناخ. لقد كانت المبادرات الإقليمية فعالة لفترة طويلة". وذكرت أن "مؤتمرات الأمم المتحدة السنوية الضخمة التي تضم عشرات الآلاف من المشاركين غير مجدية على أفضل تقدير فهي مضيعة للمال، وعلى أسوأ تقدير، فهي تأتي بنتائج عكسية، لأنها تثير آمالاً زائفة، يجب إلغاؤها".

