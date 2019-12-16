العراق يفرض حظر التجول جنوب الموصل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

أعلنت قيادة عمليات محافظة نينوى العراقية، اليوم الإثنين، فرض حظر التجول جنوب الموصل، شمال بغداد. وقال قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي، إن "القوات الأمنية والاستخباراتية في قيادة عمليات نينوى، بدأت بتنفيذ عملية تفتيش طالت كافة القرى والمناطق في ناحية حمام العليل جنوب الموصل، على خلفية ورود معلومات استخباراتية أفادت بتسلل عناصر من تنظيم داعش إلى داخل الناحية". وأضاف الزوبعي أن "القوات فرضت حظراً للتجوال لحين انتهاء عملية التفتيش والتدقيق في عموم الناحية". وفي سياق آخر ذكر النقيب جاسم محمد من شرطة نينوى، أن "جندياً عراقياً قتل اليوم، عندما فتح مسلحون مجهولون النار عليه قرب منزله في ناحية الشورى، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة". وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من الإعلان عن القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.

