أكّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أثناء لقائه سفير الصين في طهران جانغ هوا، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية وبسجّلها الحافل بإنتهاك حقوق الانسان، لا يحقّ لها التدخّل في الشؤون الداخلية لباقي البلدان".
وركّز تعليقًا على القرار الأميركي الأخير ضدّ الصين في ما يخصّ قضية هونغ كونغ، على أنّ "هذا التدخّل لا ينمّ عن تعاطف واشنطن مع الشعبَين الصيني والهونغ كونغي، بل أنّه محاولة لتقويض قدرات باقي الدول بذريعة حقوق الإنسان".
وكان قد توجّه هوا بالشكر إلى إيران، لـ"مواقفها الداعمة للصين، لاسيما تنديد الإجراءات الأميركية ضدّ بكين"، معربًا عن أمله بـ"توسيع وتعزيز العلاقات بين إيران وبلاده".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية إيران: لا يحق لأميركا التدخل بالشؤون الداخلية للبلدان الأخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.