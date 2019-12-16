خارجية إيران: لا يحق لأميركا التدخل بالشؤون الداخلية للبلدان الأخرى

أكّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​، أثناء لقائه سفير ​الصين​ في ​طهران​ جانغ هوا، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ وبسجّلها الحافل بإنتهاك ​حقوق الانسان​، لا يحقّ لها التدخّل في الشؤون الداخلية لباقي البلدان".

وركّز تعليقًا على القرار الأميركي الأخير ضدّ الصين في ما يخصّ قضية ​هونغ كونغ​، على أنّ "هذا التدخّل لا ينمّ عن تعاطف ​واشنطن​ مع الشعبَين الصيني والهونغ كونغي، بل أنّه محاولة لتقويض قدرات باقي الدول بذريعة حقوق الإنسان".

وكان قد توجّه هوا بالشكر إلى إيران، لـ"مواقفها الداعمة للصين، لاسيما تنديد الإجراءات الأميركية ضدّ بكين"، معربًا عن أمله بـ"توسيع وتعزيز العلاقات بين إيران وبلاده".