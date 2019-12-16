نائب عراقي: فشل الرهان الأميركي- الخليجي لاشعال حرب أهلية بجنوب العراق

اعتبر النائب عن تحالف ​الفتح​ ​العراق​ي مختار الموسوي أن "جميع الرهانات الأمريكية والخليجية باءت بالفشل أمام وعي ​المتظاهرين​ السلمين بالعراق"، مؤكدا أن "​أميركا​ و​الدول الخليجية​ كانت تراهن على إشعال فتنة جديدة في المحافظات الجنوبية".

ولفت إلى أن "الرهانات الأميركية الخليجية على إشعال حرب أهلية داخل المحافظات الجنوبية باءت بالفشل"، مبينا أن "تدخل ​العشائر​ وطرد المندسين ووعي المتظاهرين السلمين افشل المخططات الخارجية الرامية إلى استهداف ​الحشد الشعبي​"، مشيراً إلى أن "المؤامرة الخارجية هدفها تأجيج الأوضاع بأي شكل من الأشكال لاحداث تغيير داخل البلاد لعودة العراق إلى المربع الأول".