نائب عراقي: فشل الرهان الأميركي- الخليجي لاشعال حرب أهلية بجنوب العراق

اعتبر النائب عن تحالف الفتح العراقي مختار الموسوي أن "جميع الرهانات الأمريكية والخليجية باءت بالفشل أمام وعي المتظاهرين السلمين بالعراق"، مؤكدا أن "أميركا والدول الخليجية كانت تراهن على إشعال فتنة جديدة في المحافظات الجنوبية".
ولفت إلى أن "الرهانات الأميركية الخليجية على إشعال حرب أهلية داخل المحافظات الجنوبية باءت بالفشل"، مبينا أن "تدخل العشائر وطرد المندسين ووعي المتظاهرين السلمين افشل المخططات الخارجية الرامية إلى استهداف الحشد الشعبي"، مشيراً إلى أن "المؤامرة الخارجية هدفها تأجيج الأوضاع بأي شكل من الأشكال لاحداث تغيير داخل البلاد لعودة العراق إلى المربع الأول".
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