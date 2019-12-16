بوتين: تصدير الأسلحة الروسية في ازدياد ووصل إلى 13 مليار دولار

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ "تصدير الأسلحة والمعدّات العسكريّة الروسيّة في ازدياد. هذا العام، تمّ تصدير منتجات بـ13 مليار دولار، وهذا يفوق قيمة الفترة نفسها من العام الماضي بأكثر من ملياري دولار".
ولفت خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية، إلى أنّ "موقف روسيا في السوق العالمي للأسلحة يزداد قوّة، بغضّ النظر عن العقوبات والمنافسة غير الشريفة".
وكان مدير الوكالة الفيدرالية للتعاون العسكري والفني، دميتري شوغايف، قد أوضح في وقت سابق، في معرض أقيم في دبي، أنّ "روسيا تصدر سنويًّا أسلحة بأكثر من ملياري دولار إلى دول الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أنّ "حصّة المنطقة في مجموعة طلبيّات المنتجات العسكريّة الروسيّة مستقرّة أيضًا من 10 إلى 20 في المئة".
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