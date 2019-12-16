جونسون يعتزم عرض مشروع قانون "بريكست" على البرلمان البريطاني الجمعة

نقلت "وكالة الأنباء الفرنسية- أ.ف.ب" عن المتحدّث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إشارته إلى أنّ "جونسون يعتزم عرض مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) على البرلمان البريطاني يوم الجمعة".
ولفت إلى "أنّنا سنفعل ذلك بالطريقة الدستوريّة الصحيحة بالتشاور مع رئيس"مجلس العموم البريطاني"، الّذي سيُنتخب الثلثاء.
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