جونسون يعتزم عرض مشروع قانون "بريكست" على البرلمان البريطاني الجمعة

نقلت "وكالة الأنباء الفرنسية- أ.ف.ب" عن المتحدّث باسم رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، إشارته إلى أنّ "جونسون يعتزم عرض مشروع قانون خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ (​بريكست​) على ​البرلمان البريطاني​ يوم الجمعة".

ولفت إلى "أنّنا سنفعل ذلك بالطريقة الدستوريّة الصحيحة بالتشاور مع رئيس"مجلس العموم البريطاني"، الّذي سيُنتخب الثلثاء.