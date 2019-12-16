شي جين بينغ يتعهد بدعم زعيمة هونغ كونغ: شجاعة في الأوقات الاستثنائية

تعهد الرئيس الصيني ​شي جين بينغ​، بـ"دعم زعيمة ​هونغ كونغ​ ​كاري لام​"، مؤكداً "الاعتراف بشجاعة لام كاري في حكم هذا المركز المالي الآسيوي في أوقات استثنائية ودعم شرطة المدينة لفرض القانون".

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