الحكومة الايرانية: طهران لا تشكل خطرا على شعوب المنطقة

أكد المتحدث بأسم الحكومة ال​ايران​ية ​علي ربيعي​ ان "​الجمهورية​ الاسلامية لا تشكل خطرا على شعوب المنطقة"، معتبراً أن "الاجراءات الاميركية الاخيرة بفرض الحظر على خطوط الملاحة الايرانية، تندرج في اطار الاجراءات الاستفزازية ضد الشعب الايراني"، مشيراً إلى أن "طريقنا هو التحدث وشرح المواقف مع الشعب، والتي أعتقد أنه كان ينبغي أن نتحدث عنها أكثر، بان ​اميركا​ ليست لها القدرة على الاستمرار في هذه الاجراءات، وهذا هو أقصى ضغط على ايران".

ونفى "مزاعم وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ بان ايران نفذت هجمات صاروخية على المراكز الاميركية في ​العراق​"، قائلا "ليس لدى اميركا اية أدلة في هذا الصدد، وبسبب التدخلات الاميركية فان الاوضاع في العراق يشوبها الغموض، لذا فان الهجوم على ​القاعدة​ الأميركية أمر طبيعي، وقد أدركت دول المنطقة أن ايران لا تشكل أي خطر على شعوب المنطقة"، مشيراً إلى أنه "في احالة ارتكابها أي خطأ، فان اميركا ستتلقى ردا قاصما".