بيسكوف: بوتين يعتزم زيارة إسرائيل في شهر كانون الثاني المقبل

أعلن المتحدث باسم ​الكرملين​، ​دميتري بيسكوف​ أن "الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، يعتزم زيارة ​إسرائيل​ في شهر كانون الثاني المقبل"، موضحاً أن "الاستعداد جار لهذه الزيارة"، مشيرا إلى أنه "من غير المعلوم ما إذا كان الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، سيزور إسرائيل بالتزامن مع زيارة بوتين".

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