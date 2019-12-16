السيسي حذر من خطورة الاستخدام السلبي لوسائل الاتصال الحديثة

حذر الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، من "خطورة الاستخدام السلبي لوسائل الاتصال الحديثة، وتأثير ذلك على بعض الدول"، مشيرا إلى أنه "يقول كلاما خطيرا"، لافتاً إلى أن "هذا الاستخدام السلبي لصالح أجهزة مخابرات لإيذاء الدول التي تخرج عن الصف".

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