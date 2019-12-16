فادي سعد: إذا بقيت الكتل النيابية على مواقفها المعلنة فلا إمكانية لتشكيل الحكومة

لفت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​، إلى أنّ "التكتل اجتمع مساء أمس ووصل إلى نتيجة أنّ المهم لديه تشكيل حكومة اختصاصيّين، وأنّ التكتل سيكون بعيدًا عن التسمية لعدم الدخول في متاهات"، مبيّنًا "أنّنا نعطي رأينا في ​الحكومة​ عندما تتشكّل بشكل كامل، لأنّ ​تشكيل الحكومة​ ليس فقط تكليف رئيس حكومة، وهناك الكثير من التعقيدات في ​لبنان​، وفضلنا ألّا نسمي أحدًا في الوقت الحاضر ونترك رأينا عندما تطرح الحكومة على جلسات الثقة".

وركّز في حديث صحافي، على "أنّنا لسنا على شفير انهيار اقتصادي، نحن في وسط العاصفة، ومنذ البداية موقفنا واضح لجهة عدم دخولنا في الحكومة، ومطلبنا حكومة اختصاصيين لأنّنا نعتبر أنّها الحل الوحيد"، مشيرًا إلى أنّ "كلّ الّذين تعاطوا بال​سياسة​ منذ التسعينيّات وحتّى يومنا هذا، أخذ حصّته وكلّ شخص فيهم لديه ثروة. كلّ الّذين في السلطة صنعوا ثروة، فيكفي حصصًا، لم يبقَ حصص للسرقة".

وأوضح سعد أنّ "التكتل سيعطي رأيه عندما يتمّ تشكيل الحكومة، لأنّه ليس لدينا ثقة بتشكيل حكومة اختصاصيّين ودائمًا هناك خفايا ولعب من تحت الطاولة وهذا الأمر لا يطمئن"، مشدّدًا على أنّ "​الكتل النيابية​ إذا بقيت على مواقفها المعلنة، فلا إمكانيّة لتشكيل الحكومة". ورأى أنّ "أي حكومة فيها تدخّل سياسي من أيّ فريق كان فإنها لن تنجح، الحكومة الوحيدة الّتي من الممكن أن تنجح هي حكومة اختصاصيّين، ولا نرى في الأفق إمكانيّة للجمع بين الأفرقاء لتشكيل الحكومة".