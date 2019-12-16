أسامة سعد: بين تأجيل الاستشارات وقمع الإنتفاضة إرباكات تصيب مواقع المسؤولية العليا

ركّز النائب ​أسامة سعد​، تعليقًا على تأجيل ​الاستشارات النيابية​ المُلزمة الّتي كانت مقرّرة اليوم إلى الخمس المقبل، على أنّ "بين تأجيل الاستشارات للمرّة الثانية وقمع الإنتفاضة، إرباكات تصيب مواقع المسؤوليّة العليا".

ولفت في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "مؤشرات الإنفجار الإجتماعي والقمع وإفشال الحل السياسي، دعوة صريحة لتهديد الأمن. إرتِباك المسؤول إعلان عجز ويؤسّس لإنهيارات كبرى"، سائلًا: "لمصلحة من؟".