الصايغ: النظام السياسي اللبناني القائم مأزوم جداً إن لم نقل إنّه بات خارج الخدمة

لفت عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​فيصل الصايغ​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "العمل بمبدأ التأليف قبل التكليف، ولاحقاً تأجيل التكليف مرتين متتاليتين، إن دلّ على شيء فعلى أنّ النظام السياسي ال​لبنان​ي القائم مأزوم جداً إن لم نقل إنّه بات خارج الخدمة، بالنسبة إلى اللبنانيين ما بعد 17 تشرين ليس كما قبله مطلبياً وحقوقاً وسعياً إلى التغيير المطلوب، وواقع لبنان ليس كما قبله محلياً وإقليمياً ودولياً، الله يحمي لبنان من الفوضى".

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