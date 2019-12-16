أحالت المدعية العامة الاستئنافية في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ ملف الموقوف ربيع الزين على النائب العام الاستئنافي القاضي فادي ملكون على ان تبدأ جلسة التحقيق معه في الثالثة من بعد ظهر اليوم في ​قصر العدل​ في ​بعبدا​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القاضية عون أحالت ملف ربيع الزين على القاضي ملكون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.