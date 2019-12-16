القاضية عون أحالت ملف ربيع الزين على القاضي ملكون

أحالت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ملف الموقوف ربيع الزين على النائب العام الاستئنافي القاضي فادي ملكون على ان تبدأ جلسة التحقيق معه في الثالثة من بعد ظهر اليوم في قصر العدل في بعبدا.
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