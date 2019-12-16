عربيد: لتخفيض الفوائد الدائنة على القروض والتسليفات

رأى رئيس ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ ​شارل عربيد​ ان "المطلوب أن تبادر ​المصارف​ فورا إلى تخفيض الفوائد الدائنة على ​القروض​ والتسليفات التجارية والقروض الشخصية بنسب التخفيضات ذاتها التي طالت الفوائد على الودائع بحسب ألتعميم 536"، مشددا على أنه "لا يجوز التباطؤ أو التذرع بصدور أي مؤشر أو معدلات إحتساب. إجراء ضروري مصيري لديمومة المؤسسات وديمومة العمل".

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